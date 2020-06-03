Кто сегодня остался без воды: адреса

03 июня 2020 г. 10:03
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк) до 18:00 03.06.20 г.; ул. Труфанова (ч/с), пер. Эльбрусский (ч/с), пер. Дегтярный (ч/с), ул. Труфанова, 5, 14, ул. Каразина, 6 (п. №2), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк) до 20:00 03.06.20 г.

А также:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 03.06.20 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-в (п. №4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а,б до 17:00 04.06.20 г.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 03.06.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №10-13) до 20:00 03.06.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 03.06.20 г.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 3 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), 35 (п. №10), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 03.06.20 г.

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