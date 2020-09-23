Кто сегодня остался без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ямская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1), 5-г (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 229 (п. №6) до 20:00 23.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк) до 20:00 23.09.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (стояк) до 20:00 23.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Клавдии Шульженко (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), пер. Константина Калинина (Калинина 2-й в-д) (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 23.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3) до 20:00 23.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №3) до 20:00 23.09.20 г.