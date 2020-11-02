Кто сегодня остался без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Белгородское шоссе, 2, ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №1) до 20:00 02.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 124 (п. №2) до 17:00 02.11.20 г.; ул. Франтишека Крала, 37 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 22/9 (п. №5, стояк) до 20:00 02.11.20 г.

Московский район:

ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 02.11.20 г.

Основянский район:

ул. Парковая (ч/с), пр. Гагарина, 48 до 20:00 02.11.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк), ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 02.11.20 г.

Шевченковский район:

пер. Дербентский (ч/с), ул. Старицкого, 6 (п. №1) до 17:00 02.11.20 г.; ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.20 г.