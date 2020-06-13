Кто в эту субботу сидит без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №5, стояк) до 20:00 13.06.20 г.; Салтовское шоссе, 147 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №7, стояк) до 20:00 14.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 13.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 13.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 180 (кор. №3, стояк) до 20:00 14.06.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 14.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк) до 20:00 13.06.20 г.