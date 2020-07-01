Кто в первый день июля без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

проезд Стадионный, 2/4 (п. №1, стояк) до 17:00 01.07.20 г.; ул. Ферганская, 33-а, ул. Ферганская, 31-а (п. №1, стояк), 33-б (п. №5, стояк), Салтовское шоссе, 108 (п. №3, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 203 (п. №3), 205, 207, пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №5,14), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2, стояк) до 17:00 01.07.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-г (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №2), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 01.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 60 (п. №4, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Холодногорская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 01.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), 70 (п. №10, стояк) до 20:00 01.07.20 г.; пр. Победы, 76 (п. №8, стояк) до 20:00 02.07.20 г.