Кто в субботу остался без воды: адреса отключений

19 сентября 2020 г. 10:00
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Свинаренко, 14, 18, 20 до 20:00 19.09.20 г.

А также:

Московский район:
пер. Белостокский, 10 (п. №1) до 00:00 20.09.20 г.; ул. Фисановича, 16/12 (п. №2), ул. Халтурина, 57, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 17:00 20.09.20 г.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.20 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №1,4, стояк), 14 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк) до 20:00 20.09.20 г.; ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 19.09.20 г.

Холодногорский район:
ул. Новый Быт, 35 (п. №2) до 17:00 19.09.20 г.; ул. Волонтерская( Социалистическая), 68(п. №1, стояк) до 20:00 19.09.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 29, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 19.09.20 г.

 

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