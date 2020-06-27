Кто в субботу остался без воды: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Маршала Рыбалко, 38, 42, 44 до 20:00 27.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 19 (п. №3) до 20:00 27.06.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15, ул. Чернышевская, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 27.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 27.06.20 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк) до 20:00 28.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52 до 20:00 27.06.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №2) до 20:00 27.06.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6, пр. Гагарина, 173-в (п. №3, стояк) до 20:00 27.06.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №2), пр. Победы, 77 (п. №4, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2) до 20:00 27.06.20 г.