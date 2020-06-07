Кто в воскресенье остался без воды: адреса отключений

07 июня 2020 г. 9:55
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пер. Криничный (ч/с), ул. Тургеневская (ч/с) до 23:59 06.06.20 г.

А также:

Московский район: 
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.06.20 г.

Немышлянский район: 
пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.06.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (спаренный стояк) до 20:00 07.06.20 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 07.06.20 г.

 

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