Кто в воскресенье остался без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), пер. Криничный (ч/с), ул. Тургеневская (ч/с) до 23:59 06.06.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.06.20 г.

Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (спаренный стояк) до 20:00 07.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 07.06.20 г.