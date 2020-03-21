Кучер готовит распоряжение о введении на Харьковщине режима чрезвычайной ситуации

В Харьковской области из-за угрозы распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации, соответствующее распоряжение руководителя региона готовится.

Об этом председатель ХОГА Алексей Кучер сказал по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.

«В связи с тем, что у жительницы Харькова, которая сейчас находится в Киеве, было подтверждено коронавирус, предлагается ввести сегодня режим чрезвычайной ситуации в регионе», - сказал Кучер.

Он отметил, что соответствующее распоряжение готовится.