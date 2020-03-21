Кучер готовит распоряжение о введении на Харьковщине режима чрезвычайной ситуации

21 марта 2020 г. 16:33
Источник: Укринформ
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В Харьковской области из-за угрозы распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации, соответствующее распоряжение руководителя региона готовится.
Об этом председатель ХОГА Алексей Кучер сказал по итогам заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности.
 
«В связи с тем, что у жительницы Харькова, которая сейчас находится в Киеве, было подтверждено коронавирус, предлагается ввести сегодня режим чрезвычайной ситуации в регионе», - сказал Кучер.
 
Он отметил, что соответствующее распоряжение готовится.
 
Как сообщалось, у 37-летней жительницы Харькова вчера вечером лабораторно подтверждено заболевание коронавирус. Женщина после возвращения из Франции находится все время в Киеве. Позже стало известно, что она является женой заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагач, который после возвращения из-за границы ходил на работу, а потом заболел. Вчера вечером Скоробагача госпитализировали в Киеве после резкого ухудшения состояния. Заместитель председателя облсовета рассказал, что ему делали уже несколько тестов - в харьковской инфекционной больнице и в частной клинике, и ни один не подтвердил наличие вируса.

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