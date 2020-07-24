Кучер инициирует увольнение руководителя Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области

24 июля 2020 г. 11:45
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Вопрос увольнения руководителя Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области был поднят в ходе обсуждения проблемы функционирования автобусного маршрута, который обслуживает перевозки в Песочин, Люботин и Солоницевку. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Как отметил Алексей Кучер, решение этого вопроса длительное. По его словам, ХОГА направляло ряд писем в различные контролирующие органы относительно ситуации на этом маршруте.

«На сегодня перевозит пассажиров перевозчик, который не имеет на это право. Вместе с этим перевозчик, который утверждает, что имеет на это право, почему-то, остается в сторонке. Мы неоднократно направляли письма в правоохранительные органы и в Укртрансбезопасность, которую возглавляет Евгений Шатохин», - сообщил председатель ХОГА.

По словам Алексея Кучера, руководитель Управления Укртрансбезопасности не реагирует на вопрос и не занимается его решением.

«Я не буду скрывать, что мною уже давно поданы документы на увольнение этого лица с занимаемой должности, потому что все происходящее с транспортом в нашем регионе, как правило, на 90% - в негативе и во многом это зависит от того руководителя», - сказал Алексей Кучер.

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