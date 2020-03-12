Кучер призвал Кернеса ввести карантин в школах и детсадах Харькова

Глава ХОГА Алексей Кучер призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса выполнить распоряжение Министерства образования и науки "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Об этом он написал сегодня утром, 12 марта, на своей официальной странице в Фейсбук.

При этом Кучер отметил, что данным постановлением посещение школ, детсадов и вузов запрещено на всей территории Украины, в том числе в Харьковской области, и учреждения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин.

Также со своей страницы он обратился к Геннадию Кернесу, который вчера не ввел обязательный карантин в школах и детских садах Харькова.⠀

"Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!", - говорится в обращении главы ХОГА.