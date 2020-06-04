Кучер призвал медиков устраиваться на работу в областную инфекционку

За работу с пациентами с COVID-19 медики будут получать от 17,7 до 40 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам председателя обладминистрации Алексея Кучера сейчас поддержка коллег очень нужна работникам областной инфекционной больницы, так как некоторые медики инфицированы.

«Именно они приняли на себя основной удар борьбы с коронавирусом. Приняли наибольшее количество больных и больше всех находились в зоне постоянного риска заражения. Некоторые, к сожалению, заболели, - сказал Алексей Кучер. - Мы уже обращались в медицинские учреждения официально и сообщали, какие специалисты нужны инфекционке. Но официальные письма не содержат эмоций. Поэтому обращаюсь еще раз - лично. Вы действительно очень нужны!».

По информации областной инфекционной больницы, сейчас заведение нуждается, в первую очередь, во врачах-анестезиологах, инфекционистах и медицинских сестрах. Зарплата для медицинских сестер будет составлять от 17,7 до 20,4 тыс. грн, для инфекционистов - от 18,1 до 26,8 тыс. грн, для анестезиологов - от 23,2 до 40,4 тыс. Также инфекционке нужны кардиологи, рентгенологи, пульмонологи и лаборант.