Кучер призвал предпринимателей Харькова помогать в решении острых социальных проблем

Харьковский бизнес подключается к решению проблем, возникающих в регионе из-за карантинных мер по противодействию распространению COVID-19. Как сообщают в пресс-службе ХОГА, проблемная ситуация 18 марта возникла на автомобильном пункте пропуска через государственную границу Украины - «Гоптовке». Около 100 граждан Украины не смогли пересечь границу.

«Люди стали заложниками ситуации, когда в соответствии с новыми правилами в таких условиях они не могут зайти на территорию Украины пешком, а могут заехать только на транспорте, - рассказал о сути ситуации председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер. - Благотворительный проект «Фельдман Экопарк» не остался в стороне и предоставил транспорт, который забрал людей из пункта пропуска. Установлено дежурство автобусов для встречи украинцев, которые прибудут на границу 19 марта».

Алексей Кучер отметил, что пограничники приняли все необходимые меры для проверки украинцев.

«Эти обстоятельства являются прекрасным примером взаимодействия социально ответственного бизнеса в кризисных ситуациях. Призываю предпринимателей Харькова присоединяться и брать на себя ответственность в решении острых социальных проблем!», - обратился руководитель области.