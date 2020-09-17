Кучер пробежал 10 километров в поддержку Всемирного бега ради гармонии и мира

- Добігли. – Добігли. - Чотири дня вже біжать. Вибігли з Маріуполя, через 10 днів будуть у Києві.

Участники всемирного бега ради гармонии добрались до Харьковщины. На границе с Днепровской областью спортсменов встречал глава ХОГА Алексей Кучер.

Вместо официального костюма на нем кроссовки и спортивная форма - ведь губернатор тоже решил преодолеть около 10 километров вместе с бегунами

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Чому вирішив взяти участь - для того, щоб продемонструвати, що спорт сьогодні важливий, фізична культура важлива, для того, щоб ми загартовували нашу молодь. Сигнальне звернення для нашої молоді: будь-ласка, приєднуйтесь, тому що це запорука майбутнього.

Бежать с губернатором будет змиевчанка Марина. Говорит, искренне поражена поступком главы области.

Марина Немченко, мастер спорта Украины, участница пробега

Это очень круто, что сам глава принимает в таком участие, он же популяризирует спорт. То есть, соответственно, на него все смотрят и берут с него пример. Поэтому это хорошо.

Несколько минут общения, совместное фото на память, и бегуны теперь уже вместе с харьковчанами стартуют.

Увага! МаршІ

Алексею Кучеру после преодоления немалой дистанции в селе Новоивановка Лозовского района капитан команды бегунов вручает сертификат участника пробега.

Евгений Фурс, капитан команды Всемирного бега ради гармонии

Це перший голова обласної адміністрації, який біжав з нашою командою і ніс палаючий факел своєю областю.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Враження найкращі – ви, мабуть, по моєму фізичному стану бачите, ну, дистанцію пройшли ми дуже добре з командою.

По словам Кучера, в ближайших планах реализовать соревнования по мини-футболу и как можно больше популяризировать спорт.