Кучер просит уволить скандального директора лесхоза на Харьковщине

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер просит нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого «сделать что-то, чтобы убрать» директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу.

Об этом он заявил во время селекторного совещания Кабмина 10 января, передает пресс-служба ХОГА.

Как сообщается, во время совещания руководитель Харьковской ОГА поднял кадровые вопросы областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Совещание под руководством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука было посвящено трем вопросам: пресечению деятельности незаконных АЗС и заведений игорного бизнеса, а также ситуации с оборотом древесины в стране.

Участие в мероприятии принял, в том числе, новоназначенный глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

Именно к нему во время мероприятия обратился Алексей Кучер.

«У меня просьба к новому руководителю агентства лесных ресурсов. У нас есть определенное лицо под фамилией Сыса. Я уверен, что хотя новоназначенный руководитель работает недолго, но этого лесоруба (я беру на себя такую ​​ответственность) черного и незаконно вырубающего лес, знает вся Украина. Его знает даже Президент. Вырубка лесов в Харьковской области ассоциируется именно с этой фамилией. Сыса работает до сегодняшнего дня. Его ловят правоохранители, его берут под стражу, после этого освобождают, после этого отстраняют от должности, но Сыса продолжает в настоящее время работать и рубить наш лес. Поэтому у меня такой прямой конкретный вопрос: сделайте что-нибудь, чтобы его убрать. Что от меня требуется - сообщите, я предоставлю всю информацию», - заявил председатель ХОГА.