Куда поехать отдохнуть в Украине

Виктория Кузнецова вместе с родными едут на Черное море. Говорит, вариант заграницы даже не рассматривает, считает, что в Украине пляжный отдых дешевле.

Виктория Кузнецова

Да, поедем в отпуск вот, скоро, в Одессу. Под Одессу - Железный порт, планируем. База отдыха, по путевке поедем. Ну, дороговато, да. Путевка четыре с половиной на человека. А сколько едет Вас? Ну, двое и один ребенок.

До аннексии, признается женщина, любили отдыхать в Крыму. Но теперь на полуостров путь закрыт. Причем не столько из-за патриотизма, сколько из-за сложностей при организации поездки.

Виктория Кузнецова

По поводу Крыма документов очень много. Очень много, во-первых, время туда проехать через эту всю границу и все такое. Ты знаешь, что приедешь в Одессу и быстро там, ну тебя подвезли, прям к месту, выгрузил свои вещи и пошел отдыхать, а там много... Я знаю, что там, говорили, и полдня могут стоять, а у меня ребенок, куда. Да, раньше на машине, на поезде. Три или четыре раза я была и нормально, без проблем.

Хотя официально сообщение с аннексированным полуостровом прекращено еще три года назад, уехать на оккупированную территорию не так уж и сложно. Причем доехать можно не только до пункта пропуска, но с ветерком добраться до столицы Крыма. В Харькове, фактически на глазах у спецслужб, полиции и местных властей процветают нелегальные перевозки. Цена вопроса: 650-700 гривен. Исходя из информации, размещенной в свободном доступе интернете, с этой парковки возле ЮЖД, чуть ли не каждый час в отправляются автобусы в Симферополь, Севостополь и Ялту. Этот факт подтверждают и пассажиры, которые едут на оккупированный полуостров. Сам транспорт, без опозновательных знаков, чтобы не возникало лишних вопросов.

Александр, водитель маршрутки

А сколько вообще до Крыма, ну по деньгам, отсюда? - Семьсот. А вы тоже возите? - Да. Каждый день?- Да, да. А много людей вообще ездит? – Ну, семь. Это на сегодня семь человек? - Да. А как они там дальше? Там же посты? До поста вы везете до украинского, а дальше? Или через российский? - Да. Прям в Симферополь? - Ну конечно.

Кого-то могут не пропустить, не объясняя причину – предостеригают водители. Пассажиров с патриотическими украинскими татуировками или служивших в АТО, перевозчики от поездок и вовсе отговаривают. Поэтому желающих рисковать ради старых привычек отдохнуть на полуострове из года в год становится все меньше. Альтернативой крымскому побережью стали черноморские азовские курорты в Херсонской, Запорожской и Одесской областях. К примеру, стандартные однокомнатные номера укомплектованные необходимой мебелью, холодильником, газовой плитой и посудой для приготовления пищи сдаются от 80 гривен в сутки. На территории общий санузел и душевая. Минимальная цена за апартаменты в 3-4-звездочной гостинице Одессы, от 600 гривен за одну персону. Более бюджетные варианты - хостелы, которые давно пользуются популярностью среди студентов привыкших жить в спартанских условиях, можно найти по от 120 до 150 гривен за койку в общей комнате. Еще один эконом вариант - аренда комнат у местных. По цене, как договоришься, всё зависимости от времени заезда и длительности пребывания. В среднем по 200-300 гривен, в пешей доступности от моря. При этом наличие пляжа, в последнее время не главный аргумент в выборе отдыха среди украинцев, говорят туроператоры. Немало клиентов интересуется не только вопросом, где позагорать, но что и где посмотреть, и по какой цене.

Екатерина Шелехань, директор турагентства "Поехали с нами"

В основном касается каких-то экскурсионных туров, которые делают. То есть там, где есть услуги гида дополнительно. По цене, ну разные цены бывают. Бывает, что на неделю в Карпатах можно и за полторы тысячи гривен, без дороги, да, отдохнуть. То есть на базе завтраков. Чем более насыщенная экскурсионная программа тем соответственно дороже. евро, предварительно посмотрели, 3 дня в Одессе экскурсионный тур, на базе завтраков.

Сами отдыхающие говорят, все чаще традиционному пляжному отдыху они изменяют с возможностью посмотреть новые туристические уголки Украины. Особенно, интерес к разным регионам своей страны повысился после Революции Достоинства.

Ольга Иванова

Прошлым летом ездили в Бердянск. В этом году на море уже не хочется. Вот сейчас у нас как раз вечером поезд. Уезжаем во Львов оттуда, в Трускавец, Мукачево, Косино, ну, в общем, по Закарпатью поездим.

При этом, специалисты напоминают, планируя и просчитывая отпуск, следует учесть, что, как правило, что в июле и августе месяце, цены могут подрасти на 10-15%.