Кулеба: "В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет"

06 мая 2020 г. 13:17
Источник: ZN.UA
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международное авиасообщение, которое отменили с марта из-за эпидемии коронавируса в Украине, не будут восстанавливать в течение лета. Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По словам Кулебы, Украина пока что принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет", - заявил министр.

По словам Кулебы, МИД надеется на возобновление авиасообщений с другими странами уже с начала осени, однако если произойдет вторая волна коронавируса, запрет могут продлить.

 

 

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