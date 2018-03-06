Купил квартиру - вдобавок получил машину. В Харькове назвали имена победителей масштабной акции и устроили для горожан праздник весны

Главной изюминкой праздника, устроенного компанией "Воробьевы горы" стал розыгрыш автомобиля "Ford Focus". Такую масштабную акцию для владельцев квартир проводили впервые. Победитель получил не только ключи от купленной недавно квартиры, а и от новенького авто.

Юрий Бездетко, победитель акции:

Я еще пока вообще не понимаю, что мы выиграли машину, я сначала даже не совсем узнал свою фамилию. Не понял, что это я. Ну нормально, классно, эмоции, спасибо большое.

Условия акции были простыми - купить квартиру в ЖК "Воробьевы горы" или "Бестужевские Сады" и автоматически стали участниками машстабной акции. Среди владельцев разыграли не только автомобиль, но и другие ценные подарки.

Очень круто, нам очень нравится, мы очень рады, для молодой семьи все пригодится, и чайник, и все, что хотите, а телевизор, так тем более. Так что мы очень рады, спасибо застройщику, нам очень нравится.

Ангелина Дорошенко, руководитель отдела продаж ЖК "Воробьевы горы":

Для покупателя - это всегда очень приятные эмоции. А основная цель застройщика - это не просто продать квартиру, а оставить своих покупателей довольными.

Кроме того, на таких праздниках, можно не только получить подарки, но и познакомиться ближе с будущими соседями, поэтому, говорят в компании, множество акций еще впереди.