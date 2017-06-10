Купленное за 10 фунтов кольцо с бриллиантом продано на аукционе за 656 тысяч

10 июня 2017 г. 8:03
Источник: УНИАН
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Владелица кольца купила его на распродаже и долгие годы думала, что это бижутерия. Она носила его ежедневно, не предполагая, что в кольце бриллиант весом 26 карат.

Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже всего за 10 фунтов, было продано на аукционе в Лондоне за 656 тыс. фунтов ($847 тыс.), передает Би-би-си. До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тыс. фунтов ($452 тыс.). Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту цифру.

Купленное на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в лондонском районе Хаунслоуо бриллиантовое кольцо оказалось редчайшим сокровищем.

Еще одной "звездой" торгов стала бриллиантовая брошь от Картье, которую носила британский премьер-министр Маргарет Тэтчер. Эта брошь была на костюме Тэтчер в тот день, когда она сообщила королеве о своем намерении уйти с поста главы правительства.

Брошь была продана за 81 тыс. фунтов ($104 тыс).

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