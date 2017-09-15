Курица по цене свинины и дорогие сезонные овощи

Огурцы - по 20, помидоры - по 15. Дешевые в сезон огородные культуры в этом году не особо доступны. Даже морковь и свекла около 10 гривен за кило. Картофель по 6 - 6.50 найти на рынке очень сложно и он быстро заканчивается. В основном цены не ниже 8-ми гривен и стоимость, говорят на овощных рядах, в этом году уже не снизится.

Надежда Мороз, продавец овощей:

На помидор поднялась, на огурчик немного опустилась, перчик поднялся в цене. Из-за сильной жары все посохло, мало стало на огородах.

Рост цен, жалуются харьковчане, бьет по карману. У каждого - свой продукт. Но больше всего указывают на стоимость мяса,

Светлана Тищенко, сотрудник "Укрпочты":

Мясное, наверное, молочка. То, что мы покупаем детям молочные продукты. Овощи мы в основном, нам привозят с деревни, в принципе овощи я не сильно замечаю. Фрукты подорожали.

Да, подорожали. - На что? - На водку.

Виталий Безсонный, преподаватель:

Мясо очень подорожало, овощи еще терпимо, а мясо - даже то, что раньше было сравнительно недорого, курица, на уровень вышло такой, что...

Елена Саенко, продавец свинины:

Мякоть - 110. По сравнению с колбаской это дешево. Если лопатку мы летом отдавали 95 - 90, и счас - 95-90. По цене ребра, ребро - 95-90 и лопатка так же.

На рынке стоимость свинины пока не менялась, уверяют продавцы. Как торговали салом от 70 до 100 гривен, так и торгуют. А вот говядина прибавила гривен 10. Говорят - на селе скотины совсем не осталось, потому и цены ползут вверх. Мякоть здесь отдают за 120, лопатка без косточки - 100. Дешевле всего борщевые наборы и гуляш - 65 - 70 гривен за кило.

Оксана Тарусина, продавец говядины:

Подешевле все берут. Там ребрышко, например, на борщик, грудиночку или гуляшик на котлетки, на рагу, потушить. У людей много не хватает ресурсов, чтоб купить это мясо.

Но рекордсменом по ценовому взлету в этом сезоне стала курятина. Ранее наиболее доступное украинцам мясо теперь вплотную приблизилось к свинине. В магазинах то же филе стоит под 100 гривен, бедро - 70. На рынке домашняя курица дешевле, хотя также подорожала. Еще летом тут торговали 55 гривен за кило, теперь 65.

Елена Харьковская, продавец птицы:

Курица просто больше всего привязана к энергоресурсам. Курице нада светить, ей нужно топить, а наши энергоресурсы вы ж сами знаете. Ну и корма, корма поднялись все. Аптечка. Все, что привязано к доллару.

Но отказываться полностью от мяса харьковчане пока не готовы. Экономить собираются на том, без чего можно обойтись - более дорогих лакомствах, фруктах или шоколаде.