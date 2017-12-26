Курс биткоина может упасть до нуля – аналитики

26 декабря 2017 г. 11:57
Источник: Интерфакс-Украина
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Стоимость биткоина может упасть до нуля, если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства, полагают аналитики банка Morgan Stanley.

"Если никто не будет принимать биткоины для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю", - приводит слова аналитика банка Джеймса Фосетта издание Business Insider.

В настоящее время, по данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших интернет-магазинов мира биткоины принимают только три.

Эксперты также отмечают низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневно на мировом валютном рынке осуществляются операции на $5,4 трлн, тогда как ежедневный объем торгов криптовалютой составляет около $3 млрд.

Во вторник курс биткоина вырос на 9% и в настоящее время составляет $15033, по данным CoinDesk.

В воскресенье стоимость криптовалюты в ходе торгов падала на 14%.

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