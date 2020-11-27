Курс биткоина обвалился до минимума

Курс криптовалюты биткоин за день обвалился до минимума за последние 10 дней, максимальное падение за день составило 13%.

Об этом сообщает Reuters.

25 ноября курс криптовалюты на пике достиг $19 521- максимального значения за последние три года. Однако 26 ноября стоимость биткоина резко упала, на момент 18:00 по Киеву она составляла $16 915. максимальное падение в течение дня составило $2600.

С начала года курс биткоина вырос примерно на 140%, едва не достигнув рекордного максимума в $19 666. Такому росту способствовали спрос на более рискованные активы, восприятие его устойчивости к инфляции и ожидания, что криптовалюты получат широкое признание.

Курс криптовалюты обвалился после твита СЕО Coinbase Inc. Брайана Армстронга, в котором он предположил, что США рассматривают новые правила, которые подорвут анонимность цифровых транзакций.

«На прошлой неделе до нас дошли слухи о том, что Казначейство США и министр финансов Мнучин планируют принять некоторые новые правила, касающиеся автономных криптовалютных кошельков, до истечения срока его полномочий. Я обеспокоен тем, что это может иметь непредвиденные побочные эффекты, и хотел бы поделиться этими опасениями», — написал Армстронг в Twitter.

Таким образом, к падению курса привели опасения по поводу регулирования криптовалюты и вывод средств инвесторами.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

Напомним, 22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

24 ноября 2020 года впервые за три года цена биткоина превысила 19 тысяч долларов.