Курс валют: наличный доллар подорожал более чем на гривну

17 марта 2020 г. 12:12
Источник: Корреспондент.net
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Курс доллара в обменниках киевских банков резко подскочил во вторник, 17 марта, сообщает BIN.ua.

Так, курс продажи наличного доллара вырос сразу на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс покупки – на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 70,81 коп. до 29,6638 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,72 коп. до 31,0850 UAH/EUR.

Отметим, Национальный банк снизил курс гривны на 17 марта сразу на 43 копейки - до 26,52 за доллар.

Накануне НБУ продал 238 миллионов долларов для поддержания гривны, но украинская валюта продолжает стремительно падать.

 

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