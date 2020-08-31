Курсанты харьковского вуза помогли заблокировать интернет-канал, призывающий к насилию над женщинами

Курсанты факультета киберполиции ХНУВД помогли заблокировать в мессенджере Telegram группу, участники которой призывали к насилию над женщинами.

Об этом сообщил декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков.

Пользователи чат-бота «СтопНаркотик», который разработали и администрируют студенты факультета киберполиции, помогли правоохранителям заблокировать в мессенджере Telegram группу, в которой призывали к насилию над женщинами, как физическому, так и сексуальному.

В этой группе ее участники делились «советами» о том, как «правильно» выбрать жертву, которые снотворные препараты рекомендуется использовать, как следить за жертвой, как избежать получения травм при нападении, как защититься от средств самозащиты, которые может использовать жертва, как бить и насиловать жертву.

Как сообщили в пресс-службе МВД, авторский коллектив Telegram чат-бота «СтопНаркотик» обратился к его пользователям с просьбой прислать жалобы в администрацию мессенджера Telegram по блокированию электронной почты группы, в которой распространялась опасная информация.

«Работа по выявлению в социальных компьютерных сетях и мессенджерах сообществ и пользователей, которые с помощью сети Интернет распространяют опасный контент и запрещенные к продаже товары и вещества, продолжается», - отметили полицейские.