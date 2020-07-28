Курсы программирования Frontend от DAN.IT для желающих стать частью IT-индустрии®

Почему Frontend разработчики пользуются популярностью? Потому, что в настоящих реалиях каждая уважающая себя организация или компания стремится обзавестись собственным сайтом, с удобным и понятным пользователю интерфейсом, созданием которого и занимается фронтендщик. Спрос на веб разработки постоянно растет, что способствует постоянной востребованности специалистов и, соответственно, хорошей оплате их труда. При этом, освоить эту перспективную профессию можно даже с нулевыми знаниями в этой области, записавшись на курсы Front end, предлагаемые центром подготовки IT-специалистов DAN.IT education. Учитывая наполнение программы обучения, разработанной сотрудниками ведущих израильских и отечественных IT-компаний, курсы frontend дают возможность каждому выпускнику стать готовым специалистом в непрерывно развивающейся отрасли.

Особенности курсов

Курсы программирования с нуля – это, прежде всего, практические занятия, под руководством опытных менторов, предполагающие работу над реальными проектами в группах и самостоятельно, это семинары зарубежных спикеров, а также постоянное общение с ведущими специалистами IT-индустрии.

Однако, каждый студент не только постигает основы программирования, но и готовится стать хорошим оратором, умелым презентером, лидером команды, учится проходить рабочие интервью и эффективно наполнять портфолио, по итогам завершенных учебных проектов.

Что умеет выпускник?

Курсы Front end в Киеве, предлагаемые центром DAN.IT education, позволяют освоить практически все, что должен знать начинающий фронтендщик, включая:

- основной язык программирования JavaScript;

- библиотеки Redux и React.js;

- основы верстки, что является фундаментом для каждого, кто стремиться овладеть новой профессией, поскольку без этого невозможно существование веб страницы. Естественно основой для фронтендщик является владение языками HTML, CSS;

- принципы построения Single Page Application;

- методы разработки веб приложений и интерфейсов;

- способы тестирования и масштабирования веб-приложений;

- основы чтения чужих кодов и исправления в них ошибок.

Таким образом, курсы по программированию дают возможность освоить все инструменты, позволяющие каждому выпускнику стать востребованным Frontend специалистом с хорошими перспективами в IT-отрасли.