Квантовая физика для школьников от семилетнего гения. В одной из харьковских гимназий вундеркинд Лев Бондаренко провел лекцию

От самых мелких частиц до огромных звезд и планет - сегодня в 43-й гимназии лекция о шкале физических тел в масштабах Вселенной. Лектор - многократный рекордсмен Украины 7-летний Лев Бондаренко.

Ученым на короткое время удалось создать кварки 3-го и 2-го поколения, но они еще остаются очень редкими.

Харьковский вундеркинд Лева Бондаренко входит в пятерку самых одаренных детей Украины, уже в 5 лет прочитал больше 200 энциклопедий. Сначала больше увлекался биологией и географией, недавно начал интересоваться физикой, увидев статью в интернете. Презентации, во время которых Лева делился полученными знаниями с другими детьми, раньше он проводил только в своем учебно-воспитательном комплексе, сегодня такую лекцию прослушали восьмиклассники из другой школы. Признаются, его способностями поражены.

Алена Агафонова, ученица 8 класса:

Я впечатлена, потому что Лев намного младше нас и очень рада, что такие люди живут в Харькове.

Алиса:

Многое что он рассказывал мы знали, но было много того, чего не было - это мельчайшие частицы, квантовая пена и квантовая нить.

Лилия, ученица 8 класса:

Мне кажется прекрасно, что ребенок в таком маленьком возрасте получил больше знаний и быстрее и он все запомнил. И вижу, что ему это действительно интересно.

К лекции, рассказывает мама Левы, готовились всей семьей - с презентацией помогали родители, но все материалы для показа сын выбирал сам. Эта информация уже более сложная, чем ту которую он изучал ранее, говорит Ольга, но Лева справляется, занятиям физикой посвящает несколько часов в день даже на каникулах. Даже несмотря на то, что учебный год был очень насыщенным - мальчик прошел 2 класса школьной программы экстерном и перешел уже в 4-й.

Ольга Звянцева, мама Льва Бондаренко:

Для меня вообще какие-то новые слова. я первый раз слушала ее, я обязана была ее выслушать. я вообще ничего не понимала, на второй-на третий раз я чуть-чуть начала понимать.

Сам вундеркинд признается, ему интересно множество наук, но предпочтение отдает пока именно физике, географии и биологии, очень любит животных, наблюдает за их поведением и постоянно черпает информацию в интернете. Даже профессию хочет выбрать, связанную с ними.

Лев Бондаренко, вундеркинд:

Я хочу выращивать таких необычных кроликов, как бельгийский великан или флаундер. у него ттакие огромные ножищи, что он может стукнуть ими так, очень сильно, что мало не покажется. - А кем хочешь стать? - Кролиководом.

Еще, рассказывает 7-летний гений, он учит языки, чтобы путешествовать и увлекается изучением разных видов морских обитателей. И вместе с родителями теперь готовит новую презентацию, которую покажет во время лекций уже в других харьковских школах