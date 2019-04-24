Квартиру, которой завладели мошенники после смерти хозяина, вернули городу

Харьковский апелляционный суд отменил решение первой судебной инстанции и принял новое решение о возвращении территориальной общине квартиры, которой после смерти владельца завладели мошенники.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, речь идет о квартире площадью 43,7 кв.м, которая находится в Индустриальном районе города.

Владелец жилья умер в апреле 2016 года. Родственников умерший не имел, поэтому по закону недвижимость должна была отойти в собственность территориальной общины Харькова как выморочное наследство.

Однако актовая запись о смерти владельца квартиры была внесена почти через месяц после его смерти, а в фамилии умершего была допущена ошибка.

Между тем паспортом умершего воспользовались мошенники. От имени собственника квартиры и по его документам был оформлен договор купли-продажи жилья. Вскоре недвижимость перепродали еще раз.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.

Харьковский апелляционный суд отменил предыдущее судебное решение и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура контролирует выполнение решения суда.