Квартиру, которой завладели мошенники после смерти хозяина, вернули городу

24 апреля 2019 г. 16:42
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Харьковский апелляционный суд отменил решение первой судебной инстанции и принял новое решение о возвращении территориальной общине квартиры, которой после смерти владельца завладели мошенники.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, речь идет о квартире площадью 43,7 кв.м, которая находится в Индустриальном районе города. 

Владелец жилья умер в апреле 2016 года. Родственников умерший не имел, поэтому по закону недвижимость должна была отойти в собственность территориальной общины Харькова как выморочное наследство. 

Однако актовая запись о смерти владельца квартиры была внесена почти через месяц после его смерти, а в фамилии умершего была допущена ошибка. 

Между тем паспортом умершего воспользовались мошенники. От имени собственника квартиры и по его документам был оформлен договор купли-продажи жилья. Вскоре недвижимость перепродали еще раз.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке. 

Харьковский апелляционный суд отменил предыдущее судебное решение и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. 

Прокуратура контролирует выполнение решения суда.

 

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