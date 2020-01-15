Детские лагеря харьковского КП - одни из лучших в Украине

15 января 2020 г. 12:30
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Детские лагеря КП «Харьковводоканал» стали одними из победителей Всеукраинского смотра работы профсоюзов на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей летом 2019 года. Об это сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

В смотре, который провела Федерация профсоюзов Украины, приняли участие 34 детских учреждения оздоровления и отдыха со всех регионов страны.

Как сообщила начальник административно-хозяйственного управления КП «Харьковводоканал» Галина Ткаченко, за значительные успехи в организации оздоровления и отдыха детский лагерь «Ромашка» награжден дипломом в номинации «Лучшее учреждение оздоровления и отдыха», а директор детского лагеря «Факел» Евгения Брусникина - Благодарностью главы Федерации профсоюзов Украины.

Также «Ромашка» и «Факел» были отмечены Почетными грамотами Объединения профсоюзов Харьковской области.

«Детские лагеря «Ромашка» и «Факел» - одни из лучших в Украине. Этим достижениям предшествует планомерная работа коллектива «Харьковводоканала» по созданию комфортных условий для детей, интересных и познавательных программ, спортивных и развлекательных мероприятий. Все это стало возможным благодаря постоянной и целенаправленной поддержке руководства предприятия и профсоюзного комитета», - отметила Галина Ткаченко.

В лагерях «Факел» и «Ромашка» этим летом отдохнули и оздоровились более 1500 детей. 

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