Lanita в Киеве — шторы в каталоге и на заказ®

Гармоничность домашнего интерьера складывается из множества элементов. И не последнюю роль играют окна — а точнее, шторы, при помощи которых мы регулируем уровень дневного света в помещении. Главное назначение штор — это создание комфортного освещения, кроме того, они обеспечивают приватность. Но при этом недостаточно просто завесить окна достаточно плотной тканью — необходимо тщательно подобрать разновидность и дизайн штор, чтобы они сочетались с остальным интерьером.

Интернет-магазин lanita-shtor.com.ua предлагает широчайший ассортимент штор в Украине с доставкой во все города. Здесь можно заказать готовую продукцию — или оформить заказ на пошив совершенно индивидуальных штор для Вашего дома.

Lanita — шторы для любых комнат и на любой вкус

Интернет-магазин Lanita — это все разнообразие шторной продукции, богатый выбор тканей, расцветок и вариантов дизайна. В каталоге представлены плотные парчовые и гобеленовые шторы, занавеси из велюра и атласа, модные и удобные шторы «блэкаут», однотонные и узорчатые изделия.

Какими бы строгими ни были Ваши требования, здесь гарантированно найдется нужный вариант — для быстрого поиска достаточно определиться с несколькими основными параметрами. В частности, имеет значение:

Светопроницаемость штор. Она зависит как от разновидности ткани, так и от особенностей пошива. Если Вы хотите, чтобы в любое время суток шторы могли полностью перекрыть дневной свет, лучше выбрать плотные шторы или блэкаут, если же Вам нужно, чтобы занавески только частично смягчали и рассеивали свет, подойдут легкие полупрозрачные модели.

Цвет и рисунок штор. Необязательно, чтобы оконные занавеси обязательно были выдержаны в той же цветовой гамме, что и дизайн остальной комнаты. Однако между шторами и комнатой должна присутствовать гармония, иначе пострадает интерьер всего помещения.

Размеры штор — их длина и ширина. Перед покупкой нужно тщательно замерить окно и убедиться, что выбранные шторы не будут слишком длинными или чересчур короткими.

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