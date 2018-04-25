Lanita в Киеве — шторы в каталоге и на заказ®

Гармоничность домашнего интерьера складывается из множества элементов. И не последнюю роль играют окна — а точнее, шторы, при помощи которых мы регулируем уровень дневного света в помещении. Главное назначение штор — это создание комфортного освещения, кроме того, они обеспечивают приватность. Но при этом недостаточно просто завесить окна достаточно плотной тканью — необходимо тщательно подобрать разновидность и дизайн штор, чтобы они сочетались с остальным интерьером.
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