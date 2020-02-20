Лайнер Diamond Princess на карантине: двое пассажиров умерли от коронавируса

20 февраля 2020 г. 9:05
Источник: УНИАН
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Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса, погибли от болезни.

Как сообщает японский вещатель NHK, это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.  По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы. Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.  По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).  Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. 

19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.
 

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