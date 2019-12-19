Лазерная эпиляция - за и против удаления волос®

Миллиарды женщин и мужчин в мире волнует вопрос о нежелательной растительности на теле и лице. Временное облегчение приносят традиционные методы борьбы. Такие как бритье, выщипывание, шуга ринг, но это болезненные процедуры. И только лазерная эпиляция дает безболезненное и радикальное удаление нежелательных волос. Так ли это, на самом деле и является ли это панацеей.

Лазерная эпиляция имеет несколько плюсов

нет риска повреждения кожи, а значит и инфицирования, шрамирования;

дополнительный бонус удаление пигментации на коже;

долговременное избавление от нежелательной растительности;

нет вросшим волоскам с первой процедуры.

Важно знать,что вы можете быть спокойны за репродуктивную функцию организма, лучи не проникают так глубоко. Опасения правдивы только относительно мужского пола. Снижается выработка сперматозоидов, но через две - три недели процесс нормализуется. Удалять волосы можно с любых частей тела ушей, носа. Исключение глаза, тонкая кожа возле глаз, но возможно обработать кожу над и между бровями.

но знаете ли вы, что

Волосы не убираются насовсем в лучшем случае от года до пяти лет. Не действует лазер на светлые волосы и проблематично с рыжими. Эпиляция не может быть совсем без боли,зависит от чувствительности. Нередки ожоги при неправильно подобранном лазере. Бывает несовместимость и лучше провести тест перед тем как полностью делать процедуру.

Не следует делать эпиляцию лазером при сахарном диабете и инфекционных заболеваниях. Нередки случаи когда после эпиляции пушковых волос вырастали более жесткие и темные. В L24 Вам помогут, так что имея какие либо отклонения в здоровье, прием таблеток или вы в ожидании малыша обязательно перед процедурой проконсультируйтесь у врача.

Если не исполнилось восемнадцати лет, гормональный фон не сформирован, и нет гарантии на ожидаемый эффект. И конечно же, это не касается только остижения совершеннолетия, так как гормоны имеют особенность у разных людей давать о себе знать по-разному. Еще раз приходим к выыводу, что восприимчивость к различным препаратам у всех индивидуаьна.

Лазерная эпиляция многим помогла осуществить мечту о гладкой и бархатистой коже. Побочные эффекты могут возникать при нарушении правил подготовки перед процедурой или нарушении технологии недобросовестными специалистами. Подойдите ответственно при выборе салона и лазера и тогда ничто не омрачит вашу радость от чувства нежности кожи.