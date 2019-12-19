Лазерная эпиляция - за и против удаления волос®

Миллиарды женщин и мужчин в мире волнует вопрос о нежелательной растительности на теле и лице. Временное облегчение приносят традиционные методы борьбы. Такие как бритье, выщипывание, шуга ринг, но это болезненные процедуры. И только лазерная эпиляция дает безболезненное и радикальное удаление нежелательных волос. Так ли это, на самом деле и является ли это панацеей.
Важно знать,что вы можете быть спокойны за репродуктивную функцию организма, лучи не проникают так глубоко. Опасения правдивы только относительно мужского пола. Снижается выработка сперматозоидов, но через две - три недели процесс нормализуется. Удалять волосы можно с любых частей тела ушей, носа. Исключение глаза, тонкая кожа возле глаз, но возможно обработать кожу над и между бровями.
Не следует делать эпиляцию лазером при сахарном диабете и инфекционных заболеваниях. Нередки случаи когда после эпиляции пушковых волос вырастали более жесткие и темные. В L24 Вам помогут, так что имея какие либо отклонения в здоровье, прием таблеток или вы в ожидании малыша обязательно перед процедурой проконсультируйтесь у врача.
Если не исполнилось восемнадцати лет, гормональный фон не сформирован, и нет гарантии на ожидаемый эффект. И конечно же, это не касается только остижения совершеннолетия, так как гормоны имеют особенность у разных людей давать о себе знать по-разному. Еще раз приходим к выыводу, что восприимчивость к различным препаратам у всех индивидуаьна.
Лазерная эпиляция многим помогла осуществить мечту о гладкой и бархатистой коже. Побочные эффекты могут возникать при нарушении правил подготовки перед процедурой или нарушении технологии недобросовестными специалистами. Подойдите ответственно при выборе салона и лазера и тогда ничто не омрачит вашу радость от чувства нежности кожи.