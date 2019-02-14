Лазерная подтяжка интимных мышц в клинике "Семейная консультация"®

Теперь в Харькове стало возможным провести уникальную процедуру подтяжки интимных мышц IntimoLase FOTONA в Клинике «Семейная консультация» на улице Тринклера 6.

Возраст и роды сказываются на интимном здоровье женщины. Это проявляется в недержании мочи, потере удовольствия от полового акта, в растяжении или атрофии интимных мышц.За последние годы пластическая гинекология продвинулась далеко вперед, и все подобные проблемы теперь решаемы, а лазерная интимная пластика позволяет буквально вернуть время вспять.

Лазерная интимная пластика – это простой и нетравматичный способ вернуть половым органам тонус и форму. Правильнее будет назвать такое вмешательство не операцией, а процедурой.

Во время процедуры интимного омоложения происходит равномерное и четко дозированное прогревание тканей слизистой оболочки влагалища лазерным лучом. В ответ на такое воздействие организм начинает активно вырабатывать коллаген, являющийся каркасом стенок влагалища. Значительно улучшается кровоснабжение обработанной зоны, тонус повышается, слизистая оболочка становится более плотной, увлажненной и упругой.

Процедура лазерного интимного омоложения проводится в клинике «Семейная консультация» высококвалифицированным врачом-гинекологом. Для этой манипуляции используется лазер FOTONA последнего поколения. Для работы используется специальная гинекологическая насадка, манипуляция осуществляется без анестезии. Во время работы лазера женщина не чувствует боли, ощущая лишь тепло. Процедура занимает всего 30-40 минут. После нее можно сразу возвращаться к привычной жизни.

Перед тем, как приступить к лазерному омоложению, необходимо посетить гинеколога и пройти ряд исследований: УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и мочевого пузыря, цитологический мазок.

Никаких ограничений по возрасту для проведения омоложения нет, но замечено, что наибольшего эффекта от процедуры можно добиться, если проводить ее в возрасте от 25 до 55 лет.

Клиника «Семейная консультация» приглашает всех женщин, желающих повысить качество своей жизни и интимной жизни в частности, на прием к нашим специалистам!

За дополнительной информацией обращайтесь в клинику «Семейная консультации» по адресу: Харьков, ул.Тринклера,6 или по телефонам 057-705-2930, 095-006-7555

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