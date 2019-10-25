Лазерный липолиз как способ привести фигуру в норму без «пластики»®

Многие считают, что быстро избавиться от лишних сантиметров можно только под ножом у пластического хирурга. Однако есть более безопасные и современные методы избавления от лишних жировых отложений на теле и, как следствие, избыточного веса. Например, большой популярностью во всём мире пользуется так называемый лазерный липолиз – малоинвазивная техника удаления жировых отложений под воздействием энергии лазерного луча.

Что представляет собой методика лазерного липолиза?

Лазерная липосакция – это специальная процедура, направленная на коррекцию фигуры в любой зоне тела. Узнать о данном способе избавления от избыточных жировых отложений можно на сайте клиники LaserOne https://laserone.com.ua/laser_liposuction/. Здесь можно пройти процедуру лазерной липосакции недорого и получить отличный результат, который продержится длительное время. Следует заметить, что лазерный липолиз является малоинвазивной методикой, которая, в отличие от традиционных пластических операций, не требует общего наркоза. Воздействие лазером является практически безболезненным, поэтому врачи ограничиваются легкой местной анестезией. В данном случае отсутствует полноценное оперативное вмешательство в организм с помощью скальпеля – делаются лишь небольшие точечные проколы в проблемных областях с избыточными жировыми отложениями, через которые под кожу вводятся миниатюрные устройства с оптическим волокном. Именно через них в ткани подаётся энергия лазерного луча, которая разрушает жировые клетки, превращая их в жидкость, которая затем естественным путём выводится из организма.

На каких зонах тела применима лазерная липосакция?

Традиционная пластическая операция, как правило, может скорректировать объёмы и форму тела далеко не во всех областях. Есть места, где пластические хирурги бессильны внести свои коррективы в объёмы. В то же время лазерная липосакция универсальна и полностью применима на любых зонах тела. С помощью данной процедуры можно избавиться от лишнего жира не только в области талии, бёдер и ягодиц, но и на спине, в области плеч, под коленными чашечками, подмышками и так далее. То есть, на теле нет таких зон, где лазерный липолиз был бы не применим. С его помощью можно значительно уменьшать объёмы тела, приводить в порядок фигуру максимально быстро и безопасно для здоровья. Восстановительный период после таких малоинвазивных операций составляет всего порядка 2-3 дней. Сразу после его окончания можно вести обычный образ жизни, не носить компрессионное бельё, чувствовать полную свободу движений и не испытывать ни малейшего дискомфорта. Лазерная липосакция не оставляет после себя гематом и бугристости, а в области воздействия наблюдается выраженный эффект лифтинга за счёт повышения тонуса кожи.

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