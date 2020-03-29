Лечение Covid-19: в Минздраве разъяснили, кого будут госпитализировать

Министерство здравоохранения обновило стандарт лечения больных коронавирусом Covid-19 в Украине и ряд алгоритмов и правил по профилактике и диагностике этой болезни.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, изменения коснулись алгоритмов диагностики заболевания и оказания экстренной медицинской помощи, правил применения средств индивидуальной защиты и ухода за больным коронавирусос в домашних условиях, а также критериев госпитализации.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире используются и исследуются разные схемы и разные препараты для лечения", - отметил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко

По его словам, в Минздраве создана экспертная группа по изучению передовых методов лечения Covid-19 в мире и реализации этих методов в Украине, но только в тех случаях, когда "других вариантов спасения жизни больному существовать не будет". В состав группы вошли ведущие профессора и клиницисты.

Новые стандарты также предусматривают внедрение "клинической сортировки" - госпитализации только тяжелых больных и больных со средней степенью тяжести течения коронавируса. Легкие больные будут лечиться амбулаторно – дома, под присмотром и медико-санитарным наблюдением.

"Для этого мы рекомендуем усилить центр первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку только медик может принять решение относительно критериев госпитализации и необходимости пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач призвал украинцев соблюдать условия карантина, мыть руки и держать дистанцию, поскольку контактный и капельный пути передачи являются единственными путями передачи вируса от человека к человеку.