Лечение одного пациента с коронавирусом обходится государству в 20 тыс. гривен

19 октября 2020 г. 16:13
Источник: РБК-Украина
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Стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится около 20 тысяч гривен. При этом, если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила начальник отдела "Пресс-служба" Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

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