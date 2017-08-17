Лечение от бешенства по-харьковски. Дорогостоящие лекарства пострадавшие должны купить сами

Её 6-месячная кошка, рассказывает Светлана, в начале августа сильно заболела. Хозяйка сначала обратила внимание на странное поведение животного. Она начала отказываться от еды, не давалась в руки, а потом и вовсе появилось обильное слюнотечение, за ним светобоязнь и агрессия.

Светлана Рвачева, пострадавшая

Это мой котенок. У нас приемных никогда не было. Была только одна кошка и вот за ней поколение за поколением шло вот наши коты собственно говоря. И вот она заразилась, я толком сначала не поняла чем. Я её взяла на руки она меня укусила. Это продолжалось уже оказывается её заражение достаточно долго.

Вскоре животное погибло, а после анализа в ветлаборатории подтвердили диагноз - бешенство. Хозяевам кошки порекомендовали незамедлительно обратиться за профилактическим лечением. При этом чиновники уверяли, что необходимые в таких случаях вакцину и имоноглобулин пострадавшим предоставили в необходимых дозах.

Галина Сироштан, и.о. нач. упр. охраны здоровья ХОГА

Пострадавшая звернулася в заклад охорони здоров'я їй було оброблено рани було видано 3 комплекти вакцини і імунглобуліна проти бешенства і вона була направлена в міську клінічну лікарню №2 для проведення профілактичних заходів протів бешенства. Окрім цього з’ясовано, що в сім'ї було ще два контактних особи

Но на деле все выглядело совсем иначе, рассказывает сама пострадавшая. Вакцину в медучреждении девушке действительно нашли, а вот дорогостоящий иммуноглобулин, необходимый в таких случаях, нет.

Светлана Рвачева

Мне назначили вот с иммуноглобулином, потому что сказали, что якобы без этого укола летальный исход вот-вот может произойти, а дать нам его не дали.

Искать и покупать лекарство в срочном порядке пришлось маме девушки. Обошлось оно в 2 616 гривен. Для сестры Татьяны и племянника Дани, рассказывает Светлана, ограничились курсом вакцины - 6 уколов на протяжение трех месяцев. И поспешили предупредить, мол, с лекарством тоже могут быть перебои.

Светлана Рвачева

Недавно я приезжала туда со своей сестрой она тоже кололась этой же вакциной, мне сказали так: будет вакцина уколом, не будет вакцина не уколом. То есть вот так вот.

Поэтом Светлана и ее родные уже думают, где брать деньги, которые могут понадобиться в случае отсутствия вакцины в медучреждении.