Лечение стволовыми клетками®

Стволовые клетки в медицине применяются относительно недавно. Но они уже успели кардинально изменить подходы к лечению многих заболеваний, и в настоящее время считаются одним из самых перспективных направлений медицины. Чаще всего используются стволовые клетки в лечении суставов, болезней системы кроветворения, а в последние годы они всё более широко применяются в неврологии и кардиологии.

Как работают стволовые клетки

Стволовые клетки могут развиться в любые другие клетки организма. Кроме того, они выделяют факторы роста, стимулирующие регенераторные процессы.

Таким образом, стволовые клетки применяются в рамках восстановительного лечения или клеточно-регенеративной терапии. Они эффективны в ситуациях, когда требуется восстановление тканей, разрушенных патологическим процессом.

Стволовые клетки могут быть собственными (аутологичными) или донорскими. Их получают из крови, костного мозга, пуповинной крови, жировой ткани. При необходимости они могут быть заморожены и длительно сохраняются в таком виде. Если клеток мало, возможно их культивирование для увеличения количества.

Как терапия стволовыми клетками

Стволовые клетки вводят в системный кровоток. Реже осуществляется их доставка непосредственно в патологический очаг.

Чаще используется внутривенное введение. Стволовые клетки обладают способностью к хоумингу: они сами находят зону патологического процесса, мигрируют в разрушенные ткани и восстанавливают их. Именно так клетки работают в человеческом организме: они выходят из костного мозга в кровь, а с током крови достигают поврежденной области.

При некоторых заболеваниях стволовые клетки вводят прямо в патологический очаг, например, в питающую определенный орган артерию, в спинномозговую жидкость, в субтеноновое пространство глаз и т.д.

Какие заболевания лечат стволовыми клетками

Чаще всего стволовые клетки применяют в онкогематологии и ортопедии. С их помощью лечат лейкоз, лимфому, миеломную болезнь.

В ортопедии основная область применения – это артроз. Во многих клиниках есть специальные аппараты, способные выделять стромально-васкулярную фракцию из жировой ткани, которая богата стволовыми клетками. Она вводится внутрь сустава для лечения артроза, способна замедлить развитие заболевания и даже частично восстановить гиалиновый хрящ. Стволовые клетки также применяются при незаживающих переломах, а также в спортивной медицине – для быстрого восстановления спортсмена.

Стволовые клетки применяются в лечении рака, ишемической болезни сердца, цирроза печени, хронического панкреатита, фиброза легких, сахарного диабета, атрофии зрительного нерва и многих неврологических заболеваний. У детей проводится лечение ДЦП, аутизма, а у взрослых стволовые клетки успешно применяются при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе. Проведение трансплантации стволовых клеток для лечения склероза позволяет остановить прогрессирующую форму патологии и избежать инвалидности.

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