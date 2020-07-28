Лечение зубов: главные инновации в стоматологической практике®

Лечение зубов – практика, в которой уже практически не осталось места не то что для боли, но и для малейшего дискомфорта пациентов. Почему тогда многие по-прежнему откладывают поход к врачу на последний момент?

Просто они не знают про инновации в лечении зубов, которые сегодня использует современная клиника, – уверены специалисты. Стоматология Люмидент, например, применяет в данной области:

дентальный микроскоп (для диагностики, когда нужно запломбировать узкий канал, хорошо пролечить корень, удалить нерв с остатками пульпы);

уникальный метод компьютерной анестезии STA (кариес, полное и частичное удаление зубов, обточка под протезирование, имплантация);

новейшие технологии имплантации эмали (кариес в начальной стадии, микротрещины, поврежденная эмаль);

пьезохирургическое лечение зубов (киста, больной канал);

озонирования (поврежденная десна, кариес);

лазер (восстановление зубов, киста, кариозные поражения).

Рассмотрим самые интересные методы современной стоматологии, чтобы окончательно разобраться, как они упрощают, ускоряют и улучшают процесс лечения.

Бормашина – частая причина отложенного лечения – отменяется

Инновация, которая точно понравится многим пациентам, испытывающим страх перед сверлением отверстия в зубе, – метод имплантации эмали. Бормашина в нем никак не участвует, чтобы вылечить кариес, врач:

очищает эмаль поврежденного зуба;

наносит специальный гель, который полностью убьет микробы в кариозной области;

через некоторое время гель смывается, а в обеззараженную зону вводятся быстротвердеющие наполнители.

Такой метод позволяет лечить кариес только на самых первых стадиях, так что не откладывайте поход к врачу, пока можно вылечить болезнь без бормашины. Плюсы имплантации эмали очевидны:

живая ткань максимально сохраняется (не нужно удалять эмаль, дентин и тем более нерв);

обработка занимает минимум времени;

процесс абсолютно безболезненный (не нужна даже местная анестезия, хотя по желанию она может использоваться для спокойствия пациента).

Профессиональная гигиена AirFlow

Еще один способ лечения, в котором не участвует бормашина, тоже показан на первых стадиях кариеса, пока болезнь не «съела» эмаль и не добралась до дентина.

Такой вариант хорошо подходит деткам, у которых первые признаки повреждений эмали очень легко заметить.

Как работает профессиональная гигиена AirFlow:

из специальной насадки аппарата под высоким давлением на зуб подается воздушно-водная смесь с добавлением абразива;

направленный поток смывает весь зубной налет, камень и очищает поврежденные участки;

когда процесс чистки завершен, эмаль можно укрепить (минерализация), если это кариес на стадии пятна, или имплантировать (заполнить составом, который максимально повторяет ее структуру, если уже есть небольшая дырка).



Озонирование

Озонирование – новое слово в стоматологической практике, которое облегчает не только лечение зубов, но и их удаление, и восстановление их ряда. В его основе – обеззараживающие свойства озона, которым обрабатывается ротовая полость. С помощью такой технологии лечится не одна болезнь, вот лишь краткий список диагнозов, при которых рекомендован озон:

кариес;

киста;

удаление или лечение зуба мудрости, также известного как восьмерка (озонируется десна, чтобы предупредить ее воспаление, и сам моляр);

пораженный канал (если инфекция попала в зубной корень);

поддесневой зубной камень.

Метод разработан в Европе, и как показали многочисленные исследования, эффективен не только для восстановления, но и для профилактики заболеваний полости рта (обеззараживается зуб, в котором есть дырка, десна, корень, слизистая).

Лазер в современной стоматологии

Если вы боитесь бормашины, вам отлично подойдет лечение зубов лазером. Его преимущества:

нет пугающего звука и свиста;

ткань испаряется с ювелирной точностью (минимальные повреждения);

нет боли и неприятных ощущений.

В отличие от бура, который только снимает эмаль и убирает поврежденный дентин, лазер и убирает зараженную ткань, и сразу ее прижигает, что снижает риск повторного инфицирования и отменяет любую вероятность нового заражения. Лазер сегодня используется:

при имплантации (лунка под имплант, операцию можно провести под наркозом);

сложном состоянии зуба (киста, узкий канал, большая степень поражения);

воспалении мягких тканей (если поражена восьмерка, и над ней уже воспалилась десна, например).

Дентальный микроскоп в современной стоматологии

Еще одна спасительная методика – лечение зуба под микроскопом в эндодонтии (болезнь, связанная с поражением зубного корня и его каналов). В клиниках сети Люмидент применяется дентальный микроскоп Seiler IQ (США) для проведения любых манипуляций, которые требуют высокого контроля области обработки.

Такое оборудование помогает врачу работать точно, быстро и качественно, его оптические свойства позволяют в мельчайших деталях, как на фото с большим увеличением, рассмотреть:

каждый канал корня зуба;

состояние старых пломб;

конструкцию протезов;

перфорации и трещины, которые имеет эмаль.

Чаще всего микроскоп применяется при лечении корневых каналов, поскольку обеспечивает возможность быстрого обнаружения:

места их входа;

всех основных каналов, которые имеет зубной корень;

дополнительные каналы, если они есть;

остатки пульпы и старого пломбировочного материала, если проводится повторное лечение.



Анестезия и лечение зубов

Наконец, самая животрепещущая тема для большинства пациентов – безболезненное лечение зубов. В стоматологии Люмидент любая операция действительно проходит совершенно безболезненно, поскольку здесь применяется компьютерная анестезия STA.

Это еще одна инновация в стоматологической практике, которая позволяет:

обезболить только ту зону, в которой будет проводиться операция;

упростить процесс ввода обезболивающего средства для пациента;

сократить расход анестетика;

повысить комфорт во время процедур (щека, губа, язык и другие ткани, которые не будут обрабатываться, остаются чувствительными).

Компьютерная анестезия STA в киевской сети клиник Люмидент

Компьютерная анестезия STA – это американская разработка, которая строится на программном контроле процесса ввода анестетика. Как это работает:

очень тонкая игла с микропроцессором подносится к месту укола;

сам укол не выполняется (программа считывает данные о сопротивлении тканей и определяет безболезненный маршрут лекарства, контролируя скорость и давление при его вводе);

ввод обезболивающего осуществляется по пути наименьшего сопротивления тканей, потому пациент его даже не почувствует.

Боль – главная причина отложенного лечения зубов – больше не актуальна в современной стоматологии. Даже неприятные ощущения от укола анестетика – и те отменяет компьютерная анестезия.

Автор статьи - Дудко Татьяна Витальевна