Легализация Жукова и снос палатки на площади Свободы: активисты продолжают бороться с мэрией

Во второй половине дня на площади Свободы оставалось всего две машины "Харьковских тепловых сетей". Коммунальщики уехали около 4 вечера. Однако активисты говорят - готовы обороняться круглосуточно, поэтому устроили дежурство в усиленном режиме. В течение всего дня собирали подписи против сноса палатки на площади Свободы и за сохранение проспекта Петра Григоренко.

Надежда, харьковчанка:

Обурює тому, що в нас війна не закінчилася. Так як каже наш шановний Геннадій Адольфович, що війна закінчується, а намет стоїть і стоїть. Кожен день плаче чиясь мати, чиясь жінка, бо хоронять наших найкращих.

Виктор Волошин, харьковчанин:

Я за те, щоб ні в коїм разі не перейменувати проспект Петра Григоренка в ката українського народу, маршала Жукова. Ну, і поки йде війна хай наш мер бачить, що йде війна.

Все подписи горожан, которые голосовали против уничтожения палатки активисты отнесли в горсовет. Вместе с печатями общественных организаций, готовых поддержать волонтеров. Однако это лишь первая партия, говорят, сбор продлится до 19 мая.

Владимир Чистилин, активист:

Проти знесення намету сьогодні. Там більше 3 тисяч. І близько 15 тисяч – це громадські організації. З приводу топонімічної комісії – і Жукова ми ще не рахували. Але там приблизно стільки ж, бо люди, які приходять. Вони підписують одразу кілька звернень.

Активисты и волонтеры записали совместное обращение к мэру Харькова, в котором просят прислушиваться к ним и объявить мораторий на проведение ремонтных работ тепловых сетей на площади Свободы.

Дмитро Булах , депутат Харьковского областного совета:

В связи с устроенной провокацией Геннадием Кернесом мі считаем, что необходимо отложить на месяц проведение работ по реконструкции теплових сетей, потому что работі проводяться рядом с палаткой и, на наш взгляд, это спланированная провокация. Второе - просим Кернеса не использовать харьковчан как заложников и не использовать комуннальніе предприятия, как заград отряд перед собой.

Активисты готовы советоваться с мэром, однако прислушается ли он к их предложениям пока не понимают. 15 мая они планируют присутствовать на заседании исполкома, где будут обсуждать вопрос сноса палатки на площади Свободы.

Борис Редин, со-организатор палатки «Все для перемоги»:

Обов’язково будемо у міськраді, але треба враховувати, що треба обороняти тут і треба бути там. Буде пікет чи що там буде, зараз вирішуємо. Ми завжди знаходимося у режимі бойової готовності. Кілька сотен людей чергують, кілька тисяч підтягнуться. Хай спробує.

Заседание исполкома в горсовете назначили на 15.00, однако пока еще неизвестно - внесут ли вопрос о волонтерской палатке в повестку дня. Кроме того, городская топонимическая комиссия рассмотрела петицию «Верните харьковчанам историю» об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко. По рекомендации членов комиссии, вопрос о возвращении имени маршала Жукова на карту города депутаты должны рассмотреть на следующей сессии.