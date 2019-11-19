«Легкие схватили, бронхит, мы все больны насквозь», - в поселке Жуковского целый дом всё еще без тепла

Сырость и холод. В таких условиях приходится жить горожанам в доме по улице Академика Проскуры 1. Теплыми батареи по этому адресу были только два дня, это учитывая, что отопление им по словам Ольги дали не 15 как должно быть, а тридцатого октября. Поэтому женщина переживает, чтобы ее маленький восьмимесячный сын не заболел в таких условиях.

Ольга Головина

Ну честно говоря ми ездим в другое место и купаем в другом месте, ну, потому что тут очень холодно, потому что мы в очень теплых носках, и мы к родственникам ездим и купаем у родственников, потому что это невозможно.

В квартирах говорят местные время температура опускается ниже 15 градусов и это учитывая, что каждый топит чем может и обогревателями, и кондиционерами и даже газом. Галина из-за такого ​​холода в квартире неделю лежала в стационаре и потратила на лечение около 1,5 тысяч гривен.

Галина Кривошеева

Только выписалась и легкие схватили, бронхит, мы все больны насквозь, простывшие, пожилые люди. как-то все-таки, ну ка отопления нет, электричество дорогое как спасаться. Куда мы только. В 15-62 я звоню бесконечно они даже не отвечают, он просто переключают нас на теплосети, а там никто не отвечает.

Надежда тоже только из поликлиники, женщину на больничную койку на две недели отправили постоянные нервы из-за проблем с отоплением.

Надежда Костенко

Та в мене просто давление схватило от переживаний.

Людмила Фесенко

И спим в халате и в кофтах и чуть ли не с головой укрываемся. вот и всё холодина страшная. Шторы все закрыты, всё закрыто. Кондиционер включаем, а сколько нам набежит этого отопления будет неизвестно.

От постоянной сырости в доме людям на голову уже падает штукатурка с потолка в подъезде.

Чуть на голову не упало, ми вышли через 15 минут упал, вот этот вот. Два ведра вынесли, потолок обвалился.

Куда только не обращались местные жители, ведь проблема с отоплением говорит Светлана у них ежегодная беда.

Светлана Овечкина

Вот последнее наше обращение мы написали и в теплосети, и к Кернесу значит, чтобы нам поменяли вот эту всю часть вдоль дома потому, что она регулярно рвет по девять порывов каждый сезон. только начинается отопление, рвет и нам латают и не сразу латают, кусочками и они тут же гниют.

На что жильцы дома, по словам Светланы получили ответ, что якобы состояние трубопровода - нормальное. Впрочем, даже работники Харьковских тепловых сетей признаются, трубы здесь изношенные.

Роман, слесарь КП «ХТС»

- Що саме сталося, зношенні труби чи що? - Так. - Не, кусок. - Ну ви обіцяєте, що тепло дадуть сьогодні? - Так.

В «ХТС» же сообщили, что на Проскуры, 1 дефект трубопровода внутридомовой системы отопления в непроходном канале. Работы по устранению ведутся, но, когда они закончатся и людям уже наконец подадут тепло в тепловых сетях так и не ответили.