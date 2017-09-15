Лекарство на миллион. В Харькове студент из Туниса в суде доказал, что имеет право везти в Украину изъятый таможенниками препарат

Часть багажа гражданина Туниса изъяли сотрудники таможенного контроля во время прохождения им так называемого "зеленого коридора". Инспекторам показалось подозрительным наличие в его чемодане препарата «ReFacto AF 500 IU» на общую сумму более миллиона гривен.

Мария Филипова, гл. гос. инспектор там. поста Харьков-аэропорт Харьковской таможни ГФС

Співробітники запитали у нього чи є в нього товар, який потребує декларування він сказав, що такий відсутній. Коли його речі проходили через рентген систему було виявлено, що в його валізі багато скляних флаконів з якоюсь рідиною. А при огляді багажу знайшли понад сто склянок лікарських засобів. Цими діями він порушив 471 статтю митного кодексу.

В личной беседе с инспекторами парень заявил, что болен гемофилией и ему постоянно необходимо принимать это лекарство, но предоставил не все необходимые документы - уточнили в ведомстве. В итоге на иностранца составили админматериал, а весь запас медпрепаратов изъяли и оставили на складе таможни до решения суда. Как стало известно позже тунисец прилетел в Украину по приглашению института банковского дела на подготовительный факультет, с целью последующего поступления в этот вуз. Он вообще не говорит на украинском и русском языках и поэтому не смог внятно объяснить всю ситуацию сотрудникам таможенного контроля - объясняет его земляк. И подтверждает, что у него действительно редкое заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. А препарат он получил по специальной государственной программе у себя в Тунисе - из расчета на полгода.

Сабер Дрисс, студент

У него был один раз такой ситуация, который его руки все голубой и в это время ему надо инъекция. Это лекарство он не купит сам там. Там есть у нас государственное страхование, который они и дает такое лекарства бесплатно. И если этот лекарства не вернутся, здесь он не может здесь. А здесь он не может купить такой потому что все аптека не продают такое лекарство.

Помогла парню неравнодушная харьковчанка - говорит Сабер

Сабер Дрисс, студент

Есть одна женщина, она тоже ему помогала. У неё тоже два ребенка. У них такой болезнь гемофилия. Она слышал о его ситуации. Она нам звонила и приехала. Ему дали 8 штук, что ему помогло, потому что он в это время ему надо использовать лекарство.

Но и этот запас уже на исходе. Накануне Киевский районный суд постановил вернуть гражданину Туниса изъятое лекарство - рассказывает его адвокат Александр Олейник.

Александр Олейник, адвокат

Года Киевским районным судом города Харькова была вынесено решение по данному факту. На моего подзащитного было вынесено постановление по поводу наложения на него штрафа минимального в размере 1700 гривен. При этом суд вынес свое решение по поводу возвращения полного объема в размере 107 флаконов лекарств, которое ему необходимо для лечения

По словам Александр Олейника у парня были в наличии все необходимые документы, а вот их заверенных копий на украинском или русском языке он не подготовил, в чем собственно и допустил нарушение украинского законодательства. Решение суда вступит в силу в течение 10 дней. Будет ли парень оспаривать в апелляции оплату штрафа и судебных издержек пока правозащитник не комментирует.