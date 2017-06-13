"Лента за лентою, набої подавай!"- в Харькове изобрели пластиковую пулеметную ленту

Максим Плехов - один из разработчиков пластиковой пулеметной ленты говорит, свое изобретение он и его команда задумали после общения с бойцами на Донбассе. Ребята жаловались, что металлическая лента, которую используют еще с советских времен очень тяжелая, во время боя мешает передвижению и было бы хорошо заменить ее на рассыпную металлическую ленту, которой уже давно пользуются военные армий НАТО. Харьковчане засели за чертежи и за пять месяцев группа специалистов, продемонстрировала опытный образец, который сделали на 3-Д принтере. Потом прошло еще полтора года, за которые перебрали десятки вариантов формы и состава пластика, испытали конструкцию на морозоустойчивость, работали над тем, чтобы пластик был и гибкий, и крепкий, и хорошо держал патрон.

Максим Плехов, зам. директора Харьковского завода средств инд.защиты

После двух лет разработки мы вышли на сегодняшний день на 99 процентов удачной формы, он до сих пор дорабатывается и уже тот состав, который позволяет сделать ее эффективной. В настоящий момент предприятие производит тестирование на боевых полигон, мы надеемся в течение двух месяцев выйти на предложение от Минобороны по проведению ведомственных испытаний с возможностью постановки на вооружение

Максим с гордостью демонстрирует пулеметную ленту собственного производства, говорит, что она одноразовая и ее не надо собирать, как металлическую предшественницу по всему полю боя:

Как в любой пулеметной ленте связующим звеном является патрон! Берется два звена, патрон вставляется, потом следующее звено патрон вставляется и так дальше!

Испытания ленты сейчас проходят на военном полигоне в Башкировке. Боец 54 отдельной бригады Богдан Макуха сначала выстрелял привычную металлическую ленту, а потом взялся за пластиковую. После чего делится впечатлениями:

Богдан Макуха, боец 54 ОМБ

Ну железную ленту как-то попривычней упаковывать, заряжать, а с пластиковой просто она и по весу легче и как-то потом не надо будете ее обратно слаживать, отстрелял , закопал и забыл !

Дмитрий Гамай, военнослужащий ВСУ

Самые больше опасения в войсках по поводу пластиковых лент – что образцы, которые проходят испытания, будут хорошими, потом по мере массового производства, в силу низкого контроля качества могут начаться падения качества и могут начаться проблемы.



Харьковские разработчики надеются, что их ноу-хау получит одобрительные отзывы от военнослужащих разных воинских частей, и они начнут производить ее первыми именно в Украине, ведь они уже получили больше пятнадцати предложений от иностранных кампаний, которые занимаются экспортом вооружения. Иностранцы уже сейчас готовы купить разработку и изготавливать пластиковую пулеметную ленту под свой калибр.