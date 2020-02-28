Лепка вареников и творческие конкурсы. Харьковские энергетики устроили праздник Масленицы для детей

Сначала рассказы о традициях праздника Масленицы, затем - лепка вареников. С различными начинками и сделанные различными способами, например, "косичкой" и "ушками". Мастер-класс для детей и педагогов, организовали харьковские энергетики. Школьникам рассказывали как покрасить вареники в разные цвета и сделать их вкусными. Участники мастер-класса, одетые в фартуки и поварские колпаки, говорят - довольны не только процессом, но и результатом.

Александр, участник мастер-класса:

Мне понравились очень вареники.

Лида, участница мастер-класса:

Мне больше понравилось, как мы лепили вареники. мы еще играли в игры, и когда нам начали накрывать на стол, мы начали рисовать. Потом мы сели за стол, и мне очень сильно понравились вареники.

Детвору угощали не только варениками, но и блинами. Кроме того, ребята показывали свои творческие способности в конкурсах, пели, играли и общались. Такие мероприятия необходимы для школьников, говорят педагоги, особенно для детей, лишенных родительской заботы.

Елена Дворник, гл. спец. управления образования Индустриального р-на Хар. горсовета:

Управління освіти тісно співпрацює з АТ "Харківобленерго", це організація днів цивільного захисту, конкурсів, квестів з дітьми різного віку. Але є найбільш вразлива категорія дітей, яка потребує найбільш додаткової уваги, крапельку любові та душевного тепла. Це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

Алла Холодова, ведущий инженер упр. информ. политики АО "Харьковоблэнерго":

На Масляну зазвичай прийнято грати в ігри, розгадувати загадки, малювати, ліпити вареники, млинці. А потім варениками і млинцями частуватися. Я сподіваюся всім нашим гостям свято сподобалось.

Также энергетики подарили детям карандаши и цветные рюкзаки - это те вещи, которые нужны в школе каждый день, а также формы для поваров, в которых готовили дети.