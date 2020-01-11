Летал на курорт на частном самолете: СМИ рассказали об "итальянских каникулах" Кернеса

В пятницу, 10 января, мэр Харькова Геннадий Кернес вернулся домой на частном самолете после отдыха в Италии.

Об этом сообщает KHARKIV Today сегодня, 11 января.

Как стало известно корреспонденту издания, около 18:00 в международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет, который прибыл из столицы Южного Тироля —

итальянского Больцано. На нем чартерным рейсом прибыл мэр Геннадий Кернес с гражданской супругой Оксаной Гайсинской и друзьями.

По данным ресурса Flightaware, частный самолет Cessna 560XLS Citation Excel+ (бортовой номер YU-PBB) с мэром и свитой на борту вылетел из Италии в 14:17 10 января, и уже в 18:01 борт приземлился в Харькове.

Вечером у здания ВИП-терминала в аэропорту мэра встречала охрана на четырех авто. Около 17:30 на территорию летного поля въехал автобус, в котором последнее время передвигается Кернес. Приземления самолета водители и охрана ждали в автобусе. Когда борт сел, автобус подъехал прямо к трапу.

По информации KHARKIV Today, авто для Кернеса допустили на взлетную полосу по личному распоряжению Александра Ярославского.

Гайсинскую и других пассажиров самолета в это время подвезли к зданию терминала на микроавтобусе аэропорта, после чего они спешно вышли из здания, сели в авто и уехали.

По данным СМИ, Кернес в Харькове встретил Новый год и уже 2 января улетел на курорт.

По информации сервиса Flightaware, самолет марки Cessna 560 Citation XLS+ (бортовой номер YU-TBA) вылетел из Харькова в итальянский Больцано в 9:21.

Оба раза для поездки Кернес воспользовался чартерными самолетами, которые "прописаны" в Сербии. Чтобы отвезти Кернеса и компанию на курорт, пилоты прилетали из Белградского аэропорта имени Николы Теслы и туда же возвращались, выполнив полет.

В пятницу Кернес вернулся в город на самолете, который принадлежит компании AirPink, зарегистрированной в Белграде.

По данным из открытых источников, аренда ВИП-самолета, рассчитанного на восьмерых пассажиров и двух членов экипажа, стартует с 6000 долларов за час полета. Учитывая, что компания провела в воздухе около шести часов, только дорога обошлась мэру в 36 000 долларов (около 864 000 гривен).

Как отмечается, незадолго до итальянских каникул мэр Харькова на странице в соцсети похвалился новогодними декорациями, которые создали в этом году к празднику и украсили ими центр города.

"Центр Харькова в этом году стал настоящей сказкой, мы украсили его, как свой дом, и я искренне рад, что тысячи людей приходят гулять на площадь, в Сад Шевченко, к Оперному театру, гуляют по Сумской. Студенты, переселенцы, гости — нам хватит тепла на всех, харьковчане умеют праздновать и делиться. На снег, правда, мы можем только надеяться, но засыпать Харьков праздничными фото нам вполне по силам, правда?", — написал на своей странице в Instagram Кернес в преддверии Нового года, предложив делать селфи на фоне главной елки, скандального домика Деду Морозу за 6 миллионов гривен и звездного неба за 17 миллионов.

И пока "студенты и переселенцы" гуляли по Харькову, сам мэр провел праздники с настоящим снегом у подножья Доломитовых Альп.