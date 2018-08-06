Летний зной в Харькове. Чем опасна жара и как с ней бороться?

Пляжи, фонтаны и киоски, в которых продают мороженное и прохладные напитки - эти места для отдыха сейчас самые популярные среди горожан. Спасаясь от жары, которая установилась в Харькове еще неделю назад, говорят люди, стараются проводить больше времени возле водоемов или в парках и скверах, где можно спрятаться в тени.

Лида:

Мне больше нравится бегать по фонтанам, ну и есть мороженное.

Марина:

Дома невозможно, конечно же , сидеть. В квартире духота. Ходим, развлекаемся по городу, выбираем места, где сегодня не были.

Татьяна:

Переживаем, конечно, очень трудно, но благодаря тому, что ест ьвозможность окунуться в фонтане, вот мы случайно зашли в парк, не планировали, полотенце не взяли. Я внучке разрешила в фонтане искупаться.

Ольга:

Кондиционер - очень вредно, лучше все-таки свежий воздух, тенек, деревья, какой-то ветерок, опять же, парки.

Синоптики обещают - жаркая погода продержится в Харьковской области еще минимум неделю. Осадки в виде кратковременного грозового ливня возможны во вторник, 7 августа, затем - солнечно и днем +26 +29. На выходных столбик термометра достигнет отметки в 32 градуса выше нуля. Такая жара может быть весьма опасной для людей, которые имеют хронические заболевания, подчеркивают врачи. В зоне риска - все страдающие от гипертонии, вегето-сосудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Этим людям, отмечают медики, нужно воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно в период с 10 утра до 4 вечера, всегда брать с собой аптечку с необходимыми лекарствами и бутылку с водой.

Валентина Нагорная, врач-кардиолог:

Повышение температуры до 40, что сейчас очень часто встречается. Считают, что вирус, что ли. Нет. Просто перегрев мозга, температурный центр срабатывает и выдает высокую температуру. Первое, что этим людям нужно помнить - соблюдать правила, чтобы как можно меньше подвергаться воздействию высокой температуры. Это, возможно, применение кондиционеров, находится в помещении, проветривать, слава Богу, прохлада ночью еще хоть какая-то присутствует. Питьевой режим соблюдать.

Также врачи советуют выбирать удобную одежду из натуральных тканей и надевать панаму или же шляпку, чтобы защититься от солнечного удара. Отказаться стоит от острых и соленых блюд, горячие супы есть только вечером, а вот добавлять в ежедневный рацион больше фруктов, овощей и ягод.