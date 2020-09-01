Лето задержится до конца сентября: синоптики дали прогноз

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она отметила, что лето задержится в Украине и закончится в конце сентября. Также украинцев ожидает теплая зима.

По словам Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.

«Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга», — добавила она.

Адаменко напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире. По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.