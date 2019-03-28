Летом на центральной площади откроют обновленный сквер

28 марта 2019 г. 9:00
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Реконструкцию сквера на пл. Свободы планируют завершить ко Дню города, 23 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова. 

По его словам, сейчас в сквере перекладывают сети водоснабжения, после этого  заасфальтируют дорожки, установят новые скамейки и светильники. На части газонов можно будет посидеть и отдохнуть.

Что касается насаждений в сквере, здоровые деревья, которые уже растут, сносить не будут, наоборот - рассмотрят возможность посадить новые.

Напомним, что на месте, где стоял памятник Ленину, уложили брусчатку. Таким образом, пл. Свободы увеличили, придав ей первоначальный вид. После этого началась реконструкция сквера.

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