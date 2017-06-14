Летучих мышей назвал главным источником смертельного коронавируса

Ученые из США выяснили, что основным резервуаром смертельных коронавирусных инфекций являются летучие мыши.

Теперь исследователи, изучающие инфекционные заболевания, могут улучшить свои прогнозы о том, где коронавирус перейдет от животных к людям, изучая распределение различных видов летучих мышей и поведение вирусов, которые они несут, сообщается в журнале Nature.

"Ученым необходимо принять другой подход, исследуя разнообразие вирусов там, где они на самом деле появляются раньше всего", - говорит Саймон Энтони, вирусолог в Колумбийском университете в Нью-Йорке и ведущий автор исследования.

Исследователи изучили более 12 тысяч летучих мышей, 3,4 тысячи грызунов и 3500 обезьян в 20 странах. Почти 10 процентов пойманных учеными летучих мышей оказались носителями коронавирусов. У остальных животных этот показатель достигал 0,2 процента.

Ученые определили, что большое разнообразие инфекционных агентов характерно для тех мест, в которых обитали несколько видов крылатых млекопитающих, например, в лесах Амазонской низменности.

Разнообразие летучих мышей само по себе не является показателем риска, поскольку лишь часть коронавирусов заражает людей. Энтони и его коллеги заметили, что коронавирус в Африке распространился среди неродственных видов летучих мышей в четыре раза чаще, чем вирусы в Мексике, Бразилии, Боливии и Перу. Это может быть из-за генетических различий в коронавирусах или потому, что неродственные виды летучих мышей взаимодействуют в разных лесах.

Коронавирусами называют семейство вирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Они поражают человека и других млекопитающих. В 2002 году вспышка SARS, начавшаяся в Китае и распространившаяся в 27 странах, унесла жизни 774 человек.