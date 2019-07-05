Лицеисты поучаствуют в международном турнире юных физиков

Международный турнир юных физиков пройдет с 6 по 13 июля в польской столице - Варшаве.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в этом году, как и в прошлом, Украину на турнире будет представлять команда Харьковского лицея № 161 «Импульс», которая стала победителем национального отбора. В состав харьковской команды в этом году вошли пятеро участников – Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.

Для турнира команды решают 17 исследовательских задач, которые публикуются почти за год до турнира. Затем на турнире команды докладывают решение задач друг другу и отстаивают в формате физбоев.

«Сейчас заканчиваем презентации, обсуждаем, как отвечать на вопросы, готовим вопросы докладчикам из других стран.Тематика задач - самая разнообразная. Чаще всего они являются мультифизическими, сочетают несколько разделов физики», - рассказывает доцент физического факультета Харьковского национального университета имени Каразина Захар Майзелис, участвовавший в подготовке украинской команды.

Отметим, в прошлом году команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» получила серебряную медаль в полуфинале турнира, который проходил в Пекине.