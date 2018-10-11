Личное страхование: защищаем доходы и компенсируем расходы ®

Вторая по популярности страховка на universalna.com покрывает риски при несчастных случаях. Страхователь может претендовать на денежные выплаты при получении травмы или ожога, отравлении или поражении молнией/током, укусе животного или ядовитого насекомого, а также в ряде других нестандартных и внезапных ситуаций. В рамках данного страхового покрытия компенсируется только тот поименованный риск, который сопряжен с вредом для здоровья и/или является причиной наступления инвалидности, временной нетрудоспособности либо смерти. Страховые компании предлагают продукты двух типов: для детей от года до 18 лет и для взрослых от 18 до 60 лет.

Медицинская страховка для выезжающих за рубеж

Для посещения зарубежных стран требуется специальная медицинская страховка ВЗР. Другие виды защиты не подойдут: полис ДМС не действует за пределами Украины, а страховка от несчастных случаев включает только ограниченный перечень рисков.

Полис ВЗР покрывает расходы в пределах указанной в договоре страховой суммы. В число услуг входят все виды медицинской помощи: от вызова терапевта до лечения в стационаре.

Многие страховые компании предлагают комплексные продукты, с помощью которых можно также компенсировать расходы при несчастных случаях, репатриации (при летальном исходе), отмене поездки, а также имущественный ущерб и затраты на оформление документов.

Добровольное личное страхование: основные нюансы

При заключении договора со Страховщиком обращайте внимание на следующие нюансы: