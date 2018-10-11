Личное страхование: защищаем доходы и компенсируем расходы ®

Компенсация расходов на лечение или защита от потери доходов — основные задачи, решаемые путем страхования здоровья. Эксперты компании «Универсальная» рассказали о популярных страховых покрытиях, которые помогают избежать материальных затруднений в случае болезни Страхователя, а также травмы или летального исхода.
Наиболее распространенный продукт в корпоративном сегменте — добровольное медицинское страхование. Сотрудникам предлагается выбрать полис с опциями полного покрытия или частичной доплаты, после чего работодатель оформляет страховку. Данный вид защиты часто служит непрямой мотивацией сотрудников в пакете работодателя и позволяет оптимизировать время и расходы на сохранение здоровья, проведение профилактических мер, вакцинацию, помощь в случае тяжелых заболеваний, компенсацию расходов на медикаменты и получение расширенного спектра медицинских услуг (стационарной, амбулаторной, неотложной и стоматологической помощи) в здравоохранительных учреждениях Украины.
Вторая по популярности страховка на universalna.com покрывает риски при несчастных случаях. Страхователь может претендовать на денежные выплаты при получении травмы или ожога, отравлении или поражении молнией/током, укусе животного или ядовитого насекомого, а также в ряде других нестандартных и внезапных ситуаций. В рамках данного страхового покрытия компенсируется только тот поименованный риск, который сопряжен с вредом для здоровья и/или является причиной наступления инвалидности, временной нетрудоспособности либо смерти. Страховые компании предлагают продукты двух типов: для детей от года до 18 лет и для взрослых от 18 до 60 лет.
Для посещения зарубежных стран требуется специальная медицинская страховка ВЗР. Другие виды защиты не подойдут: полис ДМС не действует за пределами Украины, а страховка от несчастных случаев включает только ограниченный перечень рисков.
Полис ВЗР покрывает расходы в пределах указанной в договоре страховой суммы. В число услуг входят все виды медицинской помощи: от вызова терапевта до лечения в стационаре.
Многие страховые компании предлагают комплексные продукты, с помощью которых можно также компенсировать расходы при несчастных случаях, репатриации (при летальном исходе), отмене поездки, а также имущественный ущерб и затраты на оформление документов.
При заключении договора со Страховщиком обращайте внимание на следующие нюансы: