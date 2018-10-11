Личное страхование: защищаем доходы и компенсируем расходы ®

11 октября 2018 г. 17:13
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Компенсация расходов на лечение или защита от потери доходов — основные задачи, решаемые путем страхования здоровья. Эксперты компании «Универсальная» рассказали о популярных страховых покрытиях, которые помогают избежать материальных затруднений в случае болезни Страхователя, а также травмы или летального исхода.

Добровольное медицинское страхование

Наиболее распространенный продукт в корпоративном сегменте — добровольное медицинское страхование. Сотрудникам предлагается выбрать полис с опциями полного покрытия или частичной доплаты, после чего работодатель оформляет страховку. Данный вид защиты часто служит непрямой мотивацией сотрудников в пакете работодателя и позволяет оптимизировать время и расходы на сохранение здоровья, проведение профилактических мер, вакцинацию, помощь в случае тяжелых заболеваний, компенсацию расходов на медикаменты и получение расширенного спектра медицинских услуг (стационарной, амбулаторной, неотложной и стоматологической помощи) в здравоохранительных учреждениях Украины.

 

Страхование от несчастных случаев

Вторая по популярности страховка на universalna.com покрывает риски при несчастных случаях. Страхователь может претендовать на денежные выплаты при получении травмы или ожога, отравлении или поражении молнией/током, укусе животного или ядовитого насекомого, а также в ряде других нестандартных и внезапных ситуаций. В рамках данного страхового покрытия компенсируется только тот поименованный риск, который сопряжен с вредом для здоровья и/или является причиной наступления инвалидности, временной нетрудоспособности либо смерти. Страховые компании предлагают продукты двух типов: для детей от года до 18 лет и для взрослых от 18 до 60 лет.

Медицинская страховка для выезжающих за рубеж

Для посещения зарубежных стран требуется специальная медицинская страховка ВЗР. Другие виды защиты не подойдут: полис ДМС не действует за пределами Украины, а страховка от несчастных случаев включает только ограниченный перечень рисков.

Полис ВЗР покрывает расходы в пределах указанной в договоре страховой суммы. В число услуг входят все виды медицинской помощи: от вызова терапевта до лечения в стационаре.

Многие страховые компании предлагают комплексные продукты, с помощью которых можно также компенсировать расходы при несчастных случаях, репатриации (при летальном исходе), отмене поездки, а также имущественный ущерб и затраты на оформление документов.

Добровольное личное страхование: основные нюансы

При заключении договора со Страховщиком обращайте внимание на следующие нюансы:

  • перечень поименованных страховых случаев, при наступлении которых выплачивается компенсация;
  • исключения, влияющие на потенциальную выплату (получение травмы в состоянии алкогольного/наркотического опьянения и пр.);
  • страховой лимит, который выплачивается в рамках возмещения расходов (например, по страховке от несчастных случаев страховщик возместит 100% только в случае инвалидности или смерти, а затраты на медикаменты будут покрываться в пределах 20% от суммы).

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

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